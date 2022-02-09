В Ростове возле Пригородного ж/д вокзала посреди улицы умерла женщина

Фото: Ростов Главный

В Ростове-на-Дону недалеко от Пригородного ж/д вокзала посреди улицы умерла женщина. Происшествие случилось 11 февраля около семи часов вечера.Люди на остановке ждали автобус, когда одна из прохожих внезапно схватилась за сердце. Женщина скатилась вниз, упав на землю. Очевидцы сразу же подбежали к ней, пощупали пульс и вызвали медиков. К сожалению, ростовчанка была уже мертва. Врачи лишь констатировать ее смерть.Что стало причиной смерти женщины, станет ясно после проведения экспертизы.