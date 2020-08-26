В Ростове полыхает двухэтажный гостевой дом

Возгорание двухэтажного гостевого дома, с автомойкой и магазином внутри, произошло в Ростове-на-Дону. ЧП случилось 28 августа около 14:30 на улице Вавилова, 24.По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, загорелась крыша строения. Пламя распространилось на площади 50 квадратных метров. Огонь так сильно разошелся по кровле, что всех находящихся в здании пришлось эвакуировать.Пожар пытаются потушить 70 спасателей и 24 единицы техники. Объявлен ранг возгорания второго уровня, в связи с угрозой распространения огня на соседние здания. Между тем, дым от полыхающего гостевого дома виден на всю округу. Пожар заметен даже жителям с улицы Добровольского.