В Ростове возбудили уголовное дело после травмирования школьника на крыше поезда

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Уголовное дело возбудили по факту травмирования школьника на Западном в Ростове. Несовершеннолетний получил удар током и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Происшествие случилось вечером 23 ноября.На улице Амбулаторной 14-летний юноша забрался на крышу вагона поезда. Он коснулся высоковольтных проводов и получил мощный разряд. Несовершеннолетний получил серьезные ожоги, но чудом выжил. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.- Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.