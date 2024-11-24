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В Ростове 14-летнего мальчика ударило током на крыше вагона поезда

В Ростове 14-летнего мальчика ударило током на крыше вагона поезда
В Железнодорожном районе Ростова школьника ударило током на ж/д перегоне. Происшествие случилось 23 ноября на улице Амбулаторной.

По предварительным данным, 14-летний юноша забрался на крышу вагона поезда неподалеку от Гремучего источника. Он коснулся высоковольтных проводов и получил мощный разряд.

Глава администрации города Алексей Логвиненко заявил, что несовершеннолетний находится в реанимации.

Подробности произошедшего устанавливаются.
Фото: Ростов.Ру
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