В Ростове 14-летнего мальчика ударило током на крыше вагона поезда
В Железнодорожном районе Ростова школьника ударило током на ж/д перегоне. Происшествие случилось 23 ноября на улице Амбулаторной.
По предварительным данным, 14-летний юноша забрался на крышу вагона поезда неподалеку от Гремучего источника. Он коснулся высоковольтных проводов и получил мощный разряд.
Глава администрации города Алексей Логвиненко заявил, что несовершеннолетний находится в реанимации.
Подробности произошедшего устанавливаются.