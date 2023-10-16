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В Каменске школьник пострадал от удара током на крыше поезда

В Каменске школьник пострадал от удара током на крыше поезда
В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области подросток забрался на крышу поезда и пострадал от удара током. ЧП случилось около 3 часов 15 октября.

Школьник гулял на ж/д станции с друзьями. Один из них решил сделать селфи на крыше вагона. Он поднялся на состав, но в какой-то момент зацепил провода и получил разряд тока.

Как сообщила местная газета «Пик», 12-летний мальчик чудом выжил. Перепуганные друзья вызвали медиков. Пострадавшего с сильнейшими ожогами доставили в больницу.

- По факту травмирования возбуждено уголовное дело, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru.
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