В Каменске школьник пострадал от удара током на крыше поезда

Фото: Rostov.ru.

В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области подросток забрался на крышу поезда и пострадал от удара током. ЧП случилось около 3 часов 15 октября.Школьник гулял на ж/д станции с друзьями. Один из них решил сделать селфи на крыше вагона. Он поднялся на состав, но в какой-то момент зацепил провода и получил разряд тока.Как сообщила местная газета «Пик», 12-летний мальчик чудом выжил. Перепуганные друзья вызвали медиков. Пострадавшего с сильнейшими ожогами доставили в больницу.- По факту травмирования возбуждено уголовное дело, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.