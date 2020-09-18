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В Ростове вооруженные налетчики устроили стрельбу и ограбили мужчину

В Ростове вооруженные налетчики устроили стрельбу и ограбили мужчину
Двое вооруженных преступников напали на ростовчанина посреди улицы. Происшествие случилось 20 сентября около трех часов ночи.

Житель донской столицы обратился в полицию с заявлением о краже телефона. Мужчина рассказал, что шел по улице Пушкинской со своей знакомой, когда двое неизвестных подошли к ним. Незнакомцы с угрозами потребовали его мобильный телефон. Когда ростовчанин отказался отдавать гаджет, один из хулиганов ударил его по лицу и выхватил телефон и аккумулятор. Злоумышленники пытались убежать с места происшествия, но мужчина бросился следом. Один из негодяев достал оружие, похожее на пневматический пистолет, и открыл стрельбу, чтобы испугать мужчину. Потом преступники сели в припаркованный автомобиль и скрылись с места происшествия. Потерпевший запомнил марку и номер машины и сразу же обратился в полицию. 

Сотрудники уголовного розыска с коллегами из ГИБДД задержали преступников: двух мужчин 27 и 37 лет. Похищенное у них забрали и вернули законному владельцу. 

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. 

Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

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