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В Ростове водитель внедорожника в состоянии опьянения влетел в здание ТЦ «Горизонт»

В Ростове водитель внедорожника в состоянии опьянения влетел в здание ТЦ «Горизонт»
В донской столице водитель иномарки влетел в здание ТЦ «Горизонт». Происшествие случилось днем 24 марта на проспекте Михаила Нагибина.

По данным УГИБДД по Ростовской области, 36-летний мужчина сел за руль своего внедорожника марки «Киа» после употребления каких-то препаратов. В пути он не справился с управлением и заехал на территорию торгового центра. Далее кроссовер на скорости влетел в здание ТЦ.

К счастью, в момент ДТП поблизости не было людей. Сам водитель также не пострадал. После случившегося его забрали на медицинское освидетельствование. Горе-шоферу грозит не только ответственность за ДТП, но и восстановление стеклянного входа в ТЦ.

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