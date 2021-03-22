В Ростове водитель внедорожника в состоянии опьянения влетел в здание ТЦ «Горизонт»

В донской столице водитель иномарки влетел в здание ТЦ «Горизонт». Происшествие случилось днем 24 марта на проспекте Михаила Нагибина.По данным УГИБДД по Ростовской области, 36-летний мужчина сел за руль своего внедорожника марки «Киа» после употребления каких-то препаратов. В пути он не справился с управлением и заехал на территорию торгового центра. Далее кроссовер на скорости влетел в здание ТЦ.К счастью, в момент ДТП поблизости не было людей. Сам водитель также не пострадал. После случившегося его забрали на медицинское освидетельствование. Горе-шоферу грозит не только ответственность за ДТП, но и восстановление стеклянного входа в ТЦ.