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В Ростовской области водитель легковушки влетел в здание: пострадала пассажирка

В Ростовской области водитель легковушки влетел в здание: пострадала пассажирка
В Ростовской области женщина-пассажир легковушки пострадала в ДТП. Происшествие случилось утром 5 ноября на трассе М-4 «Дон» в Азовском районе.

На 1 093-м километре автодороги 64-летний водитель «Лады» не справился с управлением. Мужчина свернул с трассы и, зацепив забор, врезался в угол здания.

- В результате ДТП 52-летнюю женщину-пассажира с травмами доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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