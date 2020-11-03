В Ростовской области водитель легковушки влетел в здание: пострадала пассажирка
В Ростовской области женщина-пассажир легковушки пострадала в ДТП. Происшествие случилось утром 5 ноября на трассе М-4 «Дон» в Азовском районе.
На 1 093-м километре автодороги 64-летний водитель «Лады» не справился с управлением. Мужчина свернул с трассы и, зацепив забор, врезался в угол здания.
- В результате ДТП 52-летнюю женщину-пассажира с травмами доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.