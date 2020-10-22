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В Ростове водитель «Инфинити» влетел в автобус и сбежал: пострадал пассажир

В Ростове водитель «Инфинити» влетел в автобус и сбежал: пострадал пассажир
В донской столице водитель иномарки «Инфинити» влетел в автобус № 78. ДТП случилось примерно в девять часов вечера на Нагибина, 32а.

Водитель легковушки ехал по полосе общественного транспорта. Перед ним двигался автобус. Не выдержав безопасную дистанцию до ТС, он въехал в него сзади. Пассажиры автобуса в количестве 30 человек остались целы.

- В результате ДТП 24-летний пассажир «Инфинити» с полученными травмами был госпитализирован, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Водитель легковушки, бросив машину и пострадавшего парня, скрылся с места ЧП.

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