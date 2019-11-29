Водитель иномарки врезался в упавший столб в Ростове-на-Дону: видео



В Октябрьском районе Ростова-на-Дону упавший столб повредил автомобиль. Происшествие случилось на улице Немировича-Данченко утром 3 декабря.



Столб, стоящий возле одного из частных домов, неожиданно рухнул на проезжую часть. В это время по дороге ехала пара на «Киа». Водитель не успел увернуться и иномарка врезалась в упавшую опору. К счастью, машина не получила серьёзных повреждений и никто из людей не пострадал.



В районе места ДТП быстро образовалась пробка, так как столб перекрыл всю проезжую часть. На месте работали сотрудники ДПС. На кадрах с места происшествия видно, что опора оборвала линии электропередач.

