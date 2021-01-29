Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове водитель на «Волге» пострадал в тройном ДТП

В Ростове водитель на «Волге» пострадал в тройном ДТП
В Ростове-на-Дону водитель на «Волге» пострадал в массовой аварии. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Уланской в Октябрьском районе около 18 часов 31 января.

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области рассказали, что 56-летний автомобилист сам спровоцировал ДТП. Он ехал по улице Вавилова в направлении улицы Платона Кляты и в районе дома №8 на улице Уланской выехал на встречную полосу. Во время опасного маневра водитель ГАЗ-3110 («Волга») столкнулся с иномарками «Хонда CRV» и «Хонда Цивик».

В результате ему понадобилась медпомощь. Мужчину с травмами доставили в больницу.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.