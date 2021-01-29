В Ростове водитель на «Волге» пострадал в тройном ДТП

В Ростове-на-Дону водитель на «Волге» пострадал в массовой аварии. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Уланской в Октябрьском районе около 18 часов 31 января.В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области рассказали, что 56-летний автомобилист сам спровоцировал ДТП. Он ехал по улице Вавилова в направлении улицы Платона Кляты и в районе дома №8 на улице Уланской выехал на встречную полосу. Во время опасного маневра водитель ГАЗ-3110 («Волга») столкнулся с иномарками «Хонда CRV» и «Хонда Цивик».В результате ему понадобилась медпомощь. Мужчину с травмами доставили в больницу.