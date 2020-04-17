Водитель «Форда» пострадал в столкновении с «Мерседесом» в Ростове

Авария с участием двух автомобилей произошла в Ростове-на-Дону. ДТП случилось 18 апреля примерно в 21:30 на улице Орской.По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, «Мерседес», под управлением 31-летнего шофера, ехал по дороге в районе дома № 44. Нарушив правила дорожного движения, он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Форд Фокусом».В ведомстве добавили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 35 летний водитель «Форда». Автомобилиста с травмами доставили в больницу.