Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Водитель «Форда» пострадал в столкновении с «Мерседесом» в Ростове

Водитель «Форда» пострадал в столкновении с «Мерседесом» в Ростове
Авария с участием двух автомобилей произошла в Ростове-на-Дону. ДТП случилось 18 апреля примерно в 21:30 на улице Орской.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, «Мерседес», под управлением 31-летнего шофера, ехал по дороге в районе дома № 44. Нарушив правила дорожного движения, он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Форд Фокусом».

В ведомстве добавили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 35 летний водитель «Форда». Автомобилиста с травмами доставили в больницу.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.