В Ростове водитель автобуса сбил пенсионерку

В центре донской столицы водитель автобуса № 77 сбил пенсионерку недалеко от «зебры». ДТП случилось вечером 10 мая на Ворошиловском проспекте.По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 48-летний мужчина на «Нефазе» ехал по Московской в сторону Ворошиловского. Он не заметил 78-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть недалеко от пешеходного перехода, и сбил ее.В результате аварии бабушка пострадала и была доставлена в медучреждение.