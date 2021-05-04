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В Ростове водитель автобуса сбил пенсионерку

В Ростове водитель автобуса сбил пенсионерку
В центре донской столицы водитель автобуса № 77 сбил пенсионерку недалеко от «зебры». ДТП случилось вечером 10 мая на Ворошиловском проспекте.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 48-летний мужчина на «Нефазе» ехал по Московской в сторону Ворошиловского. Он не заметил 78-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть недалеко от пешеходного перехода, и сбил ее.

В результате аварии бабушка пострадала и была доставлена в медучреждение.

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