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В Ростове водитель автобуса переехал пассажира, выпавшего из салона

В Ростове водитель автобуса переехал пассажира, выпавшего из салона
Водитель автобуса переехал пассажира, выпавшего из общественного транспорта. Происшествие случилось 5 октября на улице Таганрогской в Ростове около 13 часов.

Водитель автобуса «ЛиАЗ-5292» двигался по маршруту № 96 (ГПЗ10 - Сельмаш). Когда он начал отъезжать от остановки, один из пассажиров самостоятельно разжал двери автобуса и вывалился на проезжую часть. Шофер транспорта не успел вовремя остановиться и наехал на мужчину задними колесами.

- В результате происшествия мужчина получил травмы и был госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

На момент ДТП в салоне транспорта находились около 15 пассажиров. Никто из участников движения больше пострадал.

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