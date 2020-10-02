В Ростове водитель автобуса переехал пассажира, выпавшего из салона

Водитель автобуса переехал пассажира, выпавшего из общественного транспорта. Происшествие случилось 5 октября на улице Таганрогской в Ростове около 13 часов.Водитель автобуса «ЛиАЗ-5292» двигался по маршруту № 96 (ГПЗ10 - Сельмаш). Когда он начал отъезжать от остановки, один из пассажиров самостоятельно разжал двери автобуса и вывалился на проезжую часть. Шофер транспорта не успел вовремя остановиться и наехал на мужчину задними колесами.- В результате происшествия мужчина получил травмы и был госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.На момент ДТП в салоне транспорта находились около 15 пассажиров. Никто из участников движения больше пострадал.