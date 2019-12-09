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В Ростове один человек пострадал при пожаре в заброшенном доме

В Ростове один человек пострадал при пожаре в заброшенном доме
В результате пожара в Ростове-на-Дону пострадал один человек. Происшествие случилось в переулке Ашхабадском около 3 часов 10 декабря.

На место прибыли 16 пожарных и 4 единицы техники. Горело заброшенное здание. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, на тушение ушло менее получаса.

- В результате происшествия травмы получил один человек, - добавили в спасательном ведомстве.

Личность пострадавшего устанавливается.

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