В Ростове один человек пострадал при пожаре в заброшенном доме



В результате пожара в Ростове-на-Дону пострадал один человек. Происшествие случилось в переулке Ашхабадском около 3 часов 10 декабря.



На место прибыли 16 пожарных и 4 единицы техники. Горело заброшенное здание. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, на тушение ушло менее получаса.



- В результате происшествия травмы получил один человек, - добавили в спасательном ведомстве.



Личность пострадавшего устанавливается.