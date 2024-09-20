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В Ростовской области родители угрожали детям расправой в школе

В Ростовской области родители угрожали детям расправой в школе
В станице Тацинской Ростовской области родители одного из учеников угрожали детям расправой в школе. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

По словам очевидцев, трое мужчин требовали от обидчика их ребенка извинений. Отец мальчика в этом отказал неизвестным. Позднее выяснилось, что между учениками произошла ссора. Один из них пожаловался о случившемся родителям, и те пришли в образовательное учреждение со скандалом.

Затем мужчины повредили авто 45-летнего отца одного из ребят.

- По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. С родителями и несовершеннолетними будет проведена профилактическая работа, направленная на недопущение конфликтных ситуаций в будущем, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
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