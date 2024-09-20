В Ростове на Западном школьница попала под колеса автомобиля

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Железнодорожном районе Ростова водитель легковушки сбил 11-летнюю девочку. ДТП произошло утром 20 сентября.Около 09:00 парень за рулем «Лады Приоры» ехал по улице 3-й Баррикадной. На перекрестке с улицей 4-й Кольцевой проезжую часть переходила школьница. Водитель вовремя не остановился и снес несчастную.На помощь к девочке поспешили неравнодушные люди. Они вызвали «скорую». По словам очевидцев, она не смогла самостоятельно встать.- Пострадавшую отвезли в больницу, - сообщили в ГИБДД Ростовской области.