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В Ростове на Западном школьница попала под колеса автомобиля

В Ростове на Западном школьница попала под колеса автомобиля
В Железнодорожном районе Ростова водитель легковушки сбил 11-летнюю девочку. ДТП произошло утром 20 сентября.

Около 09:00 парень за рулем «Лады Приоры» ехал по улице 3-й Баррикадной. На перекрестке с улицей 4-й Кольцевой проезжую часть переходила школьница. Водитель вовремя не остановился и снес несчастную.

На помощь к девочке поспешили неравнодушные люди. Они вызвали «скорую». По словам очевидцев, она не смогла самостоятельно встать.

- Пострадавшую отвезли в больницу, - сообщили в ГИБДД Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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