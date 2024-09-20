В Ростовской области мужчину за попытку изнасилования школьницы заключили под стражу

Фото: ростов.ру

В Ростовской области заключили под стражу мужчину, который приставал к 14-летней школьнице на улице. Подозреваемый будет находиться в СИЗО во время расследования. Инцидент произошел 16 сентября в поселке Щепкин Аксайского района.В тот день школьница ожидала автобус на остановке. По данным следствия, к ней подошел неизвестный мужчина и начал приставать. Девочка громко закричала, а затем убежала. Внимание на это обратили прохожие, что спугнуло иностранца.Родители девочки написали заявление в полицию. В течение суток мужчину задержали. Выяснилось, что он является жителем соседней страны. Он был зарегистрирован в Батайске, но нарушил сроки пребывания на территории РФ.