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В Ростовской области мужчину за попытку изнасилования школьницы заключили под стражу

В Ростовской области мужчину за попытку изнасилования школьницы заключили под стражу
В Ростовской области заключили под стражу мужчину, который приставал к 14-летней школьнице на улице. Подозреваемый будет находиться в СИЗО во время расследования. Инцидент произошел 16 сентября в поселке Щепкин Аксайского района.

В тот день школьница ожидала автобус на остановке. По данным следствия, к ней подошел неизвестный мужчина и начал приставать. Девочка громко закричала, а затем убежала. Внимание на это обратили прохожие, что спугнуло иностранца.

Родители девочки написали заявление в полицию. В течение суток мужчину задержали. Выяснилось, что он является жителем соседней страны. Он был зарегистрирован в Батайске, но нарушил сроки пребывания на территории РФ.
Фото: ростов.ру
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