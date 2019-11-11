В Ростове в офисе «РЖД» скончался диспетчер
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В дорожном центре управления перевозками Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в Ростове скончался сотрудник.
Около часа ночи 13 ноября тело 53-летнего диспетчера диспетчерского центра управления перевозками было обнаружено на втором этаже здания.
- Признаков насильственной смерти не обнаружено, - сообщила помощник руководителя Южного СУТ СК Анна Терземан. - В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Следователи следственного управления на транспорте в настоящее время устанавливают все обстоятельства смерти сотрудника РЖД.