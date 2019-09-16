На стройке в Северном микрорайоне Ростова произошёл пожар
В Ростове на улице Орбитальной в Северном микрорайоне произошёл пожар на стройплощадке. Возгорание началось около часа дня 18 сентября.
В пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что по адресу: Аксайский район посёлок В. Верхнетемерницкий загорелся строительный мусор. Огонь распространился на площадь 15 квадратных метров.
- В течение 20 минут возгорание ликвидировано, - добавили в спасательном ведомстве. – К тушению привлекались одна единица техники и четыре спасателя.
Причина возгорания устанавливается.