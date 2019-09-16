Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На стройке в Северном микрорайоне Ростова произошёл пожар

На стройке в Северном микрорайоне Ростова произошёл пожар
В Ростове на улице Орбитальной в Северном микрорайоне произошёл пожар на стройплощадке. Возгорание началось около часа дня 18 сентября.

В пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что по адресу: Аксайский район посёлок В. Верхнетемерницкий загорелся строительный мусор. Огонь распространился на площадь 15 квадратных метров.
- В течение 20 минут возгорание ликвидировано, - добавили в спасательном ведомстве. – К тушению привлекались одна единица техники и четыре спасателя.

Причина возгорания устанавливается.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.