В Азове почти 900 школьников пройдут обследование из-за учителя с туберкулёзом



В Азове Ростовской области проведут обследование людей, контактирующих с больным туберкулёзом. Инфекционное заболевание выявили у учителя школы № 9.



Мужчина поступил в больницу с подозрением на туберкулёз 17 марта. После подтверждения диагноза его положили в областной диспансер в Батайске. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Лечение продлится несколько месяцев.



В первую очередь медики взяли анализы у членов семьи пациента, они оказались отрицательными. В пресс-службе ЦГБ Азова сообщили, что 90 работников школы № 9, а также 852 учащихся пройдут внеплановое обследование. В учебном заведении уже завершили санобработку.