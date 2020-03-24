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В Азове почти 900 школьников пройдут обследование из-за учителя с туберкулёзом

В Азове почти 900 школьников пройдут обследование из-за учителя с туберкулёзом
В Азове Ростовской области проведут обследование людей, контактирующих с больным туберкулёзом. Инфекционное заболевание выявили у учителя школы № 9.

Мужчина поступил в больницу с подозрением на туберкулёз 17 марта. После подтверждения диагноза его положили в областной диспансер в Батайске. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Лечение продлится несколько месяцев.

В первую очередь медики взяли анализы у членов семьи пациента, они оказались отрицательными. В пресс-службе ЦГБ Азова сообщили, что 90 работников школы № 9, а также 852 учащихся пройдут внеплановое обследование. В учебном заведении уже завершили санобработку.

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