В Ростове в ДТП с каршерингом погибла 28-летняя девушка

Фото: РО ГИБДД

В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек получил травмы, а другой погиб.Авария произошла 23 апреля на улице Космонавтов, 6/13. Около 02:00 водитель автомобиля «Фольксваген Поло», 32-летний мужчина, не справился с управлением и врезался в ограждение. После этого машина наехала на столб освещения.Как прокомментировали в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован, а его 28-летняя пассажирка погибла на месте.