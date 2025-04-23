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В Ростове в ДТП с каршерингом погибла 28-летняя девушка

В Ростове в ДТП с каршерингом погибла 28-летняя девушка
В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек получил травмы, а другой погиб.

Авария произошла 23 апреля на улице Космонавтов, 6/13. Около 02:00 водитель автомобиля «Фольксваген Поло», 32-летний мужчина, не справился с управлением и врезался в ограждение. После этого машина наехала на столб освещения.

Как прокомментировали в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован, а его 28-летняя пассажирка погибла на месте.
Фото: РО ГИБДД
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