В Ростове в аварии с автобусом № 96 пострадала водитель легковушки

Фото: Ростов ру.

В донской столице в аварии с автобусом № 96 пострадала водитель «Опеля Корса». Происшествие случилось 15 июля около 14 часов в микрорайоне Чкаловском. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Женщина за рулем «Опеля» ехала по переулку Сальскому. Она пыталась повернуть на пересечении с улицей Киргизской 1-й и выехала на встречную полосу. Там машина врезалась в автобус № 96 маршрутом Сельмаш – ГПЗ-10. Во время ДТП в салоне автобуса находились 18 пассажиров.К месту происшествия тут же вызвали «скорую». Травмы получила только водитель иномарки. Приехавшие медики доставили женщину в больницу.