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Стали известны подробности пожара в жилом доме XIX века на Темерницкой

Стали известны подробности пожара в жилом доме XIX века на Темерницкой
Выяснились подробности пожара в двухэтажке на Темерницкой. Пламя вспыхнуло около 14 часов 7 ноября в доме № 83.

Пожар произошел в одном из магазинов, где проходил ремонт. В какой-то момент в помещении загорелась труба. На место выехали сотрудники МЧС. Как сообщили очевидцы Rostov.ru, в результате пожара огонь охватил одну из квартир в здании. Спустя пару секунд пламя перекинулось на пристройку, где стояла «Лада Нива», у машины выбило стекла.

Из-за чего случилось возгорание, пока не сообщается. Информации о пострадавших нет.

Добавим, что 15-квартирный жилой дом был построен в 1879 году. Здание не признано аварийным и не является объектом культурного наследия. При этом система пожаротушения в доме отсутствует.
Фото: Rostov.ru
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