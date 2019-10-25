В Ростове у девушки случился припадок в автобусе



В Ростове-на-Дону у пассажирки случился припадок в общественном транспорте. Случай произошёл 28 октября около 18:30 в автобусе № 26.



В вечерний час пик салон был набит до отказа, и внутри было душно. Неожиданно, когда автобус шёл по проспекту Стачки, одна из пассажирок стала медленно падать. Из её рук выпали пакеты с покупками. Люди, стоящие рядом, успели её подхватить и усадить на освободившееся кресло.



Сначала окружающие решили, что девушка упала в обморок. Они стали хлопать её по щекам и хотели дать воды. Вдруг она вся сжалась в судороге и закусила язык. Тогда стало понятно, что у пассажирки начался припадок. Рядом стоящая женщина разжала её челюсти и положила два пальца в рот, прижав язык к нёбу. В пакетах, которые уронила горожанка, оказались лекарства и нашатырный спирт – очевидно, такие приступы с ней случаются нередко.



Приходя ненадолго в себя, она смогла объяснить, что живёт в студенческом общежитии ЮФУ. Очевидцы вызвали скорую помощь к пересечению проспекта Стачки и улицы Зорге. Молодые люди вынесли девушку на руках из автобуса и положили на скамейку, где она дождалась приезда медиков.