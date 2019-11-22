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В Ростове трое неизвестных похитили мужчину

В Ростове трое неизвестных похитили мужчину
В Ростове-на-Дону трое неизвестных похитили мужчину. Инцидент произошел на улице Борисоглебской 23 ноября.

Очевидцы преступления рассказали, что к одному из жильцов дома № 13 пришли трое гостей. Они начали конфликтовать с хозяином квартиры. Ссора закончилась тем, что мужчину насильно вывели из дома, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. По предварительной информации, позже злоумышленники потребовали за освобождение потерпевшего выкуп.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что по факту происшествия в полицию поступило заявление. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

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