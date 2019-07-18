На Дону трое неизвестных до смерти забили мужчину



В Ростовской области трое неизвестных забили до смерти мужчину. Об этом стало известно 19 июля.



Как выяснилось, происшествие случилось в начале июля. Трое мужчин вооружились садовым инвентарем и решили расправиться с 19-летним и 41-летним местными жителями. Они избивали жертв вилами, садовой лопатой и деревянной палкой. С тяжелыми травмами различной степени пострадавших доставили в больницу.



Спустя две недели после ЧП старший пострадавший скончался от полученных травм, молодой человек продолжает проходить лечение.



- В связи с гибелью одного из пострадавших дело будет переквалифицировано на более тяжкую статью - «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека», – уточнили в СУ СКР по Ростовской области.



В настоящее время злоумышленники объявлены в розыск.