В Ростове таксист влетел на скорости в дерево, уходя от погони

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове водитель такси спровоцировал страшное ДТП, уходя от погони. Авария произошла на улице Вити Черевичкина ранним утром 19 марта.На трассе М-4 под Аксаем сотрудники ДПС остановили такси марки «Хендай Солярис». Однако водитель не выполнил требование и ударил по газам. За нарушителем началась погоня.Уже в Ростове водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. Машина превратилась в груду металла, а шофер чудом остался жив.- В тяжелом состоянии он доставлен в БСМП-2, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители.