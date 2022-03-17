В Ростове таксист влетел на скорости в дерево, уходя от погони
В Ростове водитель такси спровоцировал страшное ДТП, уходя от погони. Авария произошла на улице Вити Черевичкина ранним утром 19 марта.
На трассе М-4 под Аксаем сотрудники ДПС остановили такси марки «Хендай Солярис». Однако водитель не выполнил требование и ударил по газам. За нарушителем началась погоня.
Уже в Ростове водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. Машина превратилась в груду металла, а шофер чудом остался жив.
- В тяжелом состоянии он доставлен в БСМП-2, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители.