В Ростове школьник провалился в коммуникационный люк
Происшествия случилось в Пролетарском районе. Как сообщил глава, юного ростовчанина доставили в больницу и оказали необходимую медпомощь.
- По предварительным данным, ученик 2 класса упал в коммуникационный колодец. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщил глава.
Состояние второклассника оценивается как удовлетворительное.
Напомним, что конце августа 8-летний мальчик получил ожоги ног из-за прорыва трубы с горячей водой. По предварительным данным, он шел выбрасывать мусор и провалился в яму.