В Ростове школьник провалился в коммуникационный люк

Фото: ростов.ру

В Ростове второклассник провалился в коммуникационный люк. Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.Происшествия случилось в Пролетарском районе. Как сообщил глава, юного ростовчанина доставили в больницу и оказали необходимую медпомощь.- По предварительным данным, ученик 2 класса упал в коммуникационный колодец. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщил глава.Состояние второклассника оценивается как удовлетворительное.Напомним, что конце августа 8-летний мальчик получил ожоги ног из-за прорыва трубы с горячей водой. По предварительным данным, он шел выбрасывать мусор и провалился в яму.