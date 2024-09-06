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В Ростове школьник провалился в коммуникационный люк

В Ростове второклассник провалился в коммуникационный люк. Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Происшествия случилось в Пролетарском районе. Как сообщил глава, юного ростовчанина доставили в больницу и оказали необходимую медпомощь.

- По предварительным данным, ученик 2 класса упал в коммуникационный колодец. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщил глава.

Состояние второклассника оценивается как удовлетворительное.

Напомним, что конце августа 8-летний мальчик получил ожоги ног из-за прорыва трубы с горячей водой. По предварительным данным, он шел выбрасывать мусор и провалился в яму.
Фото: ростов.ру
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