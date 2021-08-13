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В Ростовской области 11-летний мальчик провалился в открытый люк

В Ростовской области 11-летний мальчик провалился в открытый люк

В Ростовской области 11-летний мальчик провалился в открытый люк. Об этом сообщил DonDay Шахты 16 августа.

Происшествие случилось в посёлке Машзавод на улице Горбунова. Школьники гуляли в районе дома № 16, прямо возле местной библиотеки. Не заметив люк из-за сорняков, один из мальчиков упал. Его товарищи поспешили за помощью.

В результате инцидента ребенок получил вывих бедра с закрытым переломом. В больнице ему вправили ногу и наложили гипс от поясницы до пятки. Школьник не сможет ходить ещё минимум четыре месяца.

Местные жители возмутились ситуацией. Проблема открытых люков далеко не новая в городе. Как оказалось, «коварная ловушка» может настигнуть даже вблизи культурных объектов.

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