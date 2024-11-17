В Шахтах 16 ноября на большой площади сгорела хозпостройка
В Шахтах Ростовской области 16 ноября произошел пожар в хозяйственной постройке. ЧП случилось на улице Ильюшина, 10.
Пламя вспыхнуло около 14:00. Местные жители заметили огонь и сообщили об этом пожарным. На место происшествия прибыли 24 спасателя на шести специальных машинах. Огонь распространился на 210 квадратных метров.
Пожар был ликвидирован примерно через полтора часа.
В региональном ГУ МЧС сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.