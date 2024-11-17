В Шахтах 16 ноября на большой площади сгорела хозпостройка

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В Шахтах Ростовской области 16 ноября произошел пожар в хозяйственной постройке. ЧП случилось на улице Ильюшина, 10.Пламя вспыхнуло около 14:00. Местные жители заметили огонь и сообщили об этом пожарным. На место происшествия прибыли 24 спасателя на шести специальных машинах. Огонь распространился на 210 квадратных метров.Пожар был ликвидирован примерно через полтора часа.В региональном ГУ МЧС сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.