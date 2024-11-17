Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Шахтах 16 ноября на большой площади сгорела хозпостройка

В Шахтах 16 ноября на большой площади сгорела хозпостройка
В Шахтах Ростовской области 16 ноября произошел пожар в хозяйственной постройке. ЧП случилось на улице Ильюшина, 10.

Пламя вспыхнуло около 14:00. Местные жители заметили огонь и сообщили об этом пожарным. На место происшествия прибыли 24 спасателя на шести специальных машинах. Огонь распространился на 210 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован примерно через полтора часа.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Фото: КВУ
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.