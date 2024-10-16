Женщина погибла, упав с Ворошиловского моста в Ростов

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Пожилая женщина погибла, упав с Ворошиловского моста в Ростове. ЧП случилось 15 октября.Тело пенсионерки извлекли из реки Дон городские спасатели. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что личность женщины устанавливается.Напомним, что 4 октября в Ростове погиб электрогазосварщик «Ростсельмаша». Он выполнял работу на высоте в одном из цехов на проспекте Сельмаш. Внезапно он потерял равновесие и упал вниз. От полученных травм рабочий скончался на месте.Также в Шахтах 43-летний мужчина-строитель погиб, сорвавшись с крыши здания Центра искусств. ЧП случилось 14 октября на улице Пролетарской, 135. Несмотря на дождь и сильный ветер, мужчина поднялся на крышу, где во время работы поскользнулся и упал с высоты третьего этажа.