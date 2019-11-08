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Мужчина впал в кому, упав с моста на высоковольтные провода в Ростове

Мужчина впал в кому, упав с моста на высоковольтные провода в Ростове
В Ростове мужчина упал с моста на высоковольтные линии. Происшествие случилось 10 ноября на улице Каяльской.

По данным городского ГО и ЧС, 31-летний мужчина упал с автомобильного моста. При падении он задел высоковольтные провода. С многочисленными ожогами и переломом основания черепа его доставили в больницу.

- Пострадавший находится в коме, - уточнили в ведомстве.

При каких обстоятельствах мужчина упал с моста, выяснят специалисты.

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