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В Ростове при пожаре в торговом ларьке погиб мужчина

В Ростове при пожаре в торговом ларьке погиб мужчина
Мужчина погиб в результате пожара в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Трагический случай произошёл 21 ноября в переулке Пригородном. Примерно в 15 часов в дежурную часть поступило сообщение о возгорании в торговом ларьке.

- Площадь пожара составила восемь квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - К тушению привлекались девять человек личного состава и две единицы техники.

Согласно данным ведомства, ликвидировать возгорание удалось примерно за десять минут. К несчастью, в результате происшествия погиб мужчина. Его личность сейчас устанавливают.

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