В Ростове при пожаре в Нахичевани погиб мужчина, сгорело шесть квартир
В Ростове ликвидировали крупный пожар в доме на несколько квартир на улице 19-я Линия.
Возгорание произошло вечером 23 марта в одной из квартир дома № 4. Огонь быстро распространился ещё на пять квартир. Во время тушения было обнаружено тело мужчины. Предположительно, это хозяин квартиры, где начался пожар. По словам местных жителей, погибший злоупотреблял алкоголем.
В результате пожара пострадало шесть квартир.
- Люди оказались в сложном положении. На ночь глядя они остались без крыши над головой, - рассказала свидетельница происшествия Людмила. – Сейчас опрашивают всех жильцов, составляют списки пострадавших.
На тушение пожара выезжали семь расчетов спасателей. Причина возгорания устанавливается.