В Ростове на Большой Садовой горит доходный дом Константина Маврогордато

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В центре Ростова-на-Дону горит доходный дом греческого купца Константина Маврогордато. Происшествие случилось 25 февраля в здании № 84 на улице Большой Садовой.Огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже около 22:00. Из окна вырвался столб пламени. Перепуганные жильцы выбежали на улицу. На вызов приехали несколько пожарных расчетов, сотрудники «скорой» и полицейские. Стражи порядка перекрыли проезжую часть, чтобы никто не мешал спасателям тушить пламя.Здание было построено в середине XIX века. В нём размещалось отделение Санкт-Петербургского учётного и ссудного банка. При каких обстоятельствах произошло ЧП, пока не известно. Сотрудники донского ГУ МЧС не давали никаких комментариев.