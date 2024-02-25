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В Ростове на Большой Садовой горит доходный дом Константина Маврогордато

В Ростове на Большой Садовой горит доходный дом Константина Маврогордато
В центре Ростова-на-Дону горит доходный дом греческого купца Константина Маврогордато. Происшествие случилось 25 февраля в здании № 84 на улице Большой Садовой.

Огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже около 22:00. Из окна вырвался столб пламени. Перепуганные жильцы выбежали на улицу. На вызов приехали несколько пожарных расчетов, сотрудники «скорой» и полицейские. Стражи порядка перекрыли проезжую часть, чтобы никто не мешал спасателям тушить пламя.

Здание было построено в середине XIX века. В нём размещалось отделение Санкт-Петербургского учётного и ссудного банка. При каких обстоятельствах произошло ЧП, пока не известно. Сотрудники донского ГУ МЧС не давали никаких комментариев.

Фото: социальные сети/ Яндекс.Карты
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