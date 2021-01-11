В Ростове пострадавшая при пожаре женщина скончалась по пути в больницу
В Ростове 74-летняя женщина, пострадавшая во время пожара, скончалась, не доехав до медучреждения. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, трагедия случилась в ночь на 13 января.
Одна из квартир пятиэтажного дома на улице Проселочной, 11/80 воспламенилась около полуночи. Дым распространился почти по всем этажам. Соседи вызвали пожарных. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 25 человек и вынесли из здания тело пострадавшей пенсионерки. К сожалению, врачи не смогли ее спасти.