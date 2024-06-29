В Ростове 14-летний подросток скончался от удара током на станции Темерник
В Ростове-на-Дону подросток скончался на ж/д станции Темерник от удара током. Жуткая трагедия произошла 29 июня, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.
По данным ведомства, 29 июня мальчик залез на вагон грузового поезда, где его ударило током. Увидев происходящее, к месту сбежались пешеходы, они вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть 16-летнего подростка. Он получил ожоги 85% тела.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».