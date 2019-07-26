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В Ростове парень сорвал с женщины цепочку

В Ростове парень сорвал с женщины цепочку
В Ростове-на-Дону 22-летний парень ограбил женщину. Происшествие случилось вечером 26 июля в Октябрьском районе города.

По предварительной информации, злоумышленник заметил на шее ростовчанки украшение. Молодой человек дождался подходящего момента и сорвал цепочку с ее шеи. С добычей он скрылся с места происшествия.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий 27 июля задержали подозреваемого, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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