В Ростове парень сорвал с женщины цепочку



В Ростове-на-Дону 22-летний парень ограбил женщину. Происшествие случилось вечером 26 июля в Октябрьском районе города.



По предварительной информации, злоумышленник заметил на шее ростовчанки украшение. Молодой человек дождался подходящего момента и сорвал цепочку с ее шеи. С добычей он скрылся с места происшествия.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий 27 июля задержали подозреваемого, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.