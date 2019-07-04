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Грабитель сорвал с шеи ростовчанки золотую цепочку с крестиком

Грабитель сорвал с шеи ростовчанки золотую цепочку с крестиком
На улице Ростова мужчина сорвал украшение с шеи женщины. Об инциденте 6 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Женщина шла по городу, когда к ней неожиданно подбежал незнакомец. Он сорвал с её шеи золотую цепочку с крестиком и убежал. О происшествии потерпевшая рассказала правоохранителям.

Спустя какое-то время злоумышленника задержали.

- Подозреваемым оказался 39-летний житель Ростова, ранее судимый за кражу, - добавили в ведомстве.

Как оказалось, он продал похищенное, а деньги потратил. К слову, цепочка с крестиком стоили более десяти тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

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