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В Ростовской области сгорел гараж с легковушкой

В Ростовской области сгорел гараж с легковушкой

В Ростовской области сгорел гараж с легковушкой. ЧП случилось 4 января около 3:30 в хуторе Верхнепотапов.

Огонь вспыхнул в строении на улице Береговой. В тот день хозяин машины, как обычно, поставил ее в гараж и отправился домой. Ночью все жильцы проснулись от сильного запаха дыма и вызвали на помощь пожарных. Приехавшая бригада локализовала возгорание на 50 квадратах. К счастью, во время пожара никто не пострадал, однако огонь уничтожил имущество, восстановить его будет уже невозможно.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, для ликвидации привлекали две спецмашины и восемь спасателей.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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