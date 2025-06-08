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Двух девочек сбили в Ростове на пешеходном переходе

Двух девочек сбили в Ростове на пешеходном переходе
В Ростове на улице Миронова сбили двух девочек. Авария произошла 7 июня около 20:30.

По предварительным данным, 34-летняя женщина на автомобиле "ВАЗ-21140" буксировала машину той же модели, которой управлял 33-летний мужчина. В районе дома № 5 женщина допустила наезд на детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу после того, как проехал буксирующий автомобиль.

В региональной ГАИ сообщили, что в результате ДТП девочки в возрасте 3 и 10 лет получили травмы и были госпитализированы.
Фото: ГАИ РО
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