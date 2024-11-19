В Ростове ночью 19 ноября произошел крупный пожар

Фото: соцесети

В Ростове-на-Дону ночью 19 ноября сильно горел гараж. Очевидцы разместили видео с места событий в социальных сетях.Гараж загорелся 19 ноября около 1:20 на улице Коровкина, 49. Местные жители были разбужены ярким светом пламени. Встревоженные люди выглянули в окна и увидели огромный столб дыма и огня. Местные жители обратились к пожарным.Судя по записям очевидцев, пожар был заметен даже из многоэтажек, находящихся на соседних улицах.На место происшествия прибыли 20 пожарных и пять машин МЧС. Пламя распространилось на 25 квадратных метрах. Потушить его удалось к 2:12.