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В Ростове неадекватный мужчина пытался разгромить машину скорой помощи

В Ростове неадекватный мужчина пытался разгромить машину скорой помощи
В донской столице неадекватный мужчина резко отреагировал на желание прибывших врачей забрать его в больницу. Инцидент произошел 15 августа в районе Змиевской балки.

По словам очевидцев, мужчину с признаками опьянения приехали забрать медики на скорой. Однако дебошир оказал сопротивление, вырвался из рук врачей, разбил им стекла в машине и хотел бежать, но был задержан полицейскими. Его пристегнули наручниками к той же скорой, от которой он пытался сбежать.

Только со второй попытки дебошира удалось показать медикам. За ним приехала вторая машина скорой.

- В настоящее время мужчина доставлен в медицинское учреждение, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По данному факту проводится проверка.

По ее результатам в отношении дебошира будет назначено соответствующее решение.

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