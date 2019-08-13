В Ростове неадекватный мужчина пытался разгромить машину скорой помощи



В донской столице неадекватный мужчина резко отреагировал на желание прибывших врачей забрать его в больницу. Инцидент произошел 15 августа в районе Змиевской балки.



По словам очевидцев, мужчину с признаками опьянения приехали забрать медики на скорой. Однако дебошир оказал сопротивление, вырвался из рук врачей, разбил им стекла в машине и хотел бежать, но был задержан полицейскими. Его пристегнули наручниками к той же скорой, от которой он пытался сбежать.



Только со второй попытки дебошира удалось показать медикам. За ним приехала вторая машина скорой.



- В настоящее время мужчина доставлен в медицинское учреждение, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По данному факту проводится проверка.



По ее результатам в отношении дебошира будет назначено соответствующее решение.