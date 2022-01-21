В Ростове на заводе "Моряк" горит корабль

Фото/Видео: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в трюме одного из кораблей судостроительного завода ОАО "Моряк" произошло возгорание. ЧП случилось около трех часов дня 24 января на улице 1-й Луговой, 3.Сотрудники завода заметили дым, валивший из трюма одного из кораблей, и вызвали пожарных. Судно стоит отдельно, поэтому угрозы распространения огня на остальной территории нет. Пока прибывшие спасатели наблюдают задымление. Площадь пожара еще уточняется.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пострадавших в результате случившегося нет.