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В Ростове на Западном неизвестные разобрали иномарку

В Ростове на Западном неизвестные разобрали иномарку
В Западном микрорайоне Ростова-на-Дону неизвестные разобрали иномарку. Происшествие случилось на улице Пацаева ночью 19 марта.

У припаркованной возле дома №18 новенькой иномарки «Киа Спортейдж» сняли всю переднюю часть. Владелец автомобиля «попал» на несколько сотен тысяч.

Воры украли капот от машины, бампер, номера и дорогостоящие внутренние запчасти. Неизвестные выполнили свою работу настолько профессионально, что даже не сработала сигнализация.

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