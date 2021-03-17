В Ростове на Западном неизвестные разобрали иномарку
В Западном микрорайоне Ростова-на-Дону неизвестные разобрали иномарку. Происшествие случилось на улице Пацаева ночью 19 марта.
У припаркованной возле дома №18 новенькой иномарки «Киа Спортейдж» сняли всю переднюю часть. Владелец автомобиля «попал» на несколько сотен тысяч.
Воры украли капот от машины, бампер, номера и дорогостоящие внутренние запчасти. Неизвестные выполнили свою работу настолько профессионально, что даже не сработала сигнализация.