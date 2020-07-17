В Ростове неизвестные «разули» «Тойоту Камри»

Фото: Ростов-Главный.



В Ростове-на-Дону неизвестные оставили без колес «Тойоту Камри». Иномарку «разули» в ночь на 21 июля на улице Горшкова.Владелец транспортного средства припарковал авто у дома, а утром обнаружил пропажу. Воры сняли четыре колеса с машины и поставили иномарку на кирпичи.Подобное часто происходит во всех районах Ростова. Жители города уже не удивляются увиденному на снимке. При этом автомобилисту предстоит выложить около 100 тысяч рублей, чтобы вновь «обуть» машину.