Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове неизвестные «разули» «Тойоту Камри»

В Ростове неизвестные «разули» «Тойоту Камри»
В Ростове-на-Дону неизвестные оставили без колес «Тойоту Камри». Иномарку «разули» в ночь на 21 июля на улице Горшкова.

Владелец транспортного средства припарковал авто у дома, а утром обнаружил пропажу. Воры сняли четыре колеса с машины и поставили иномарку на кирпичи.

Подобное часто происходит во всех районах Ростова. Жители города уже не удивляются увиденному на снимке. При этом автомобилисту предстоит выложить около 100 тысяч рублей, чтобы вновь «обуть» машину.

Фото: Ростов-Главный.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.