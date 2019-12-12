Неизвестные ограбили иномарку жительницы Ростова



В Ростове-на-Дону неизвестные ограбили «Хендай Солярис». Происшествие случилось на улице Добровольского возле детского сада № 137 вечером 12 декабря.



Пока Анна Илюхина забирала ребенка из детсада, злоумышленники разбили боковое стекло иномарки и забрали из автомобиля видеорегистратор и сумку с деньгами и документами. Ремонт авто обошелся ростовчанке в четыре с половиной тысячи рублей. Однако восстановить украденные документы оказалось проблемой.



– Естественно, там было все: кошелек, в нем - тысяча рублей, банковские и топливные карты, – рассказала Анна. – Но самое важно – документы: паспорт, СНИЛС, удостоверение на работу. Я обратилась в полицию, но пока непонятно, сколько ждать справку о возбуждении уголовного дела для паспортного стола, чтобы получить новый паспорт.



Горожанка утверждает, что не одна она стала жертвой злоумышленников. Из соседней машины тоже вытащили сумку и документы, пока женщина отлучилась за ребенком в детский сад.



Анна Илюхина ищет свидетелей кражи. Если вы заметили злоумышленников, позвоните по номеру: 8-918-580-17-19.