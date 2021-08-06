В Ростове на Западном машину такси разворотило после ДТП с фурой

В Ростове машину такси разворотило после аварии с большегрузом. ДТП случилось рано утром 9 августа на улице Доватора.Кадры с места жуткой аварии опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что переднюю часть «Рено Логана» разворотило от сильного удара. Вероятно, автомобиль заехал под попутную фуру. Рядом с местом аварии справа от иномарки стоят два большегруза.По словам очевидцев, люди, оказавшиеся в «Рено» в момент столкновения, живы. В УГИБДД по Ростовской области отметили, что ДТП обошлось без пострадавших. Однако, судя по состоянию такси, избежать травм при таких повреждениях авто было практически невозможно.