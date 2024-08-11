В Ростове на Вертолетном поле неизвестный выстрелил женщине в ногу

Фото: Соцсети.

В Ростове-на-Дону неизвестный выстрелил женщине в ногу. Происшествие случилось 8 августа на улице Батуринской.Предварительно, горожанка заходила в подъезд дома № 165/13. В какой-то момент она услышала громкий хлопок и почувствовала сильную боль в ноге. Уже зайдя в квартиру, женщина поняла, что ранена в ногу.Горожанка вытащила пулю и вызвала полицию. К счастью, госпитализация ей не понадобилась.- В настоящее время проводится проверка, сотрудники полиции продолжают опрос жителей многоквартирного дома, проводятся мероприятия, направленные на установление личности стрелявшего, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.Кроме того, очевидцы сообщили, что такая ситуация происходит уже не впервые. По их словам, недалеко живет «стрелок по окнам». Подобные случаи происходили как минимум три раза. Неизвестный стреляет как в окна, так и в людей.